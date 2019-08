Mercato Genoa, arriva il centrocampista colombiano Agudelo

Il Genoa informa di aver rilevato dal Deportivo Atlètico Huila, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Agudelo. Il giocatore si sta già allenando con i nuovi compagni nel ritiro della squadra in Emilia Romagna.

Kevin Agudelo nasce a Puerto Caicedo il 14 novembre 1998. Considerato in Colombia tra i profili più interessanti dell’ultima generazione, con margini di evoluzione commisurati al talento, viene da un’ottima annata con la maglia del Deportivo Atlètico Huila di Neiva. Dopo i primordi giovanili si è affacciato alla ribalta nel Bogotà Fc, difendendo i colori di uno dei club professionistici della capitale. Gli estimatori individuano un repertorio articolato. Doti tecniche si innestano in qualità atletiche tipiche dei giocatori con il cambio di passo. Abituato a ricoprire più ruoli, l’esperienza nel campionato più difficile del mondo, la Serie A, rappresenta il trampolino di lancio per la maturazione tattica, sotto la guida di un maestro di calcio come Aurelio Andreazzoli. Con l’Atlètico Huila ha raggiunto le semifinali del campionato di Apertura 2018, entrando di gran carriera, come certe sue progressioni palla al piede, nei radar di osservatori e club europei. Il Genoa ha bruciato la concorrenza.