Mercato Genoa: arriva Gudmusson, primo islandese in rossoblu

Altro colpo in attacco in casa Genoa che cerca rinforzi importanti in chiave salvezza.

Dopo Yeboah e Piccoli c’è un nuovo rinforzo in attacco per il Genoa. Si tratta di Albert Gudmundsson, esterno classe 1997 che arriva dall’AZ Alkmaar. Il giocatore islandese, atteso in giornata a Genova per le visite mediche e la firma, arriva a titolo definitivo: operazione da 1,2 milioni di euro. Gudmundsson, che era in scadenza di contratto con l’AZ Alkmaar, sarà il primo calciatore islandese della storia del Genoa.

Nato a Reykjavík il 15 giugno 1997, alto 177 cm, Gudmundsson nasce ala destra, ma può giocare anche sulla fascia opposta o da trequartista. Una famiglia nel calcio quella del giovane Albert che porta lo stesso nome del bisnonno che è stato il primo calciatore islandese a giocare nel calcio professionistico, con un passato anche al Milan nel 1948-1949.