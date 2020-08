Da oggi e sino alla dead-line di mercoledì, nell’arco di tre giorni e sempre tra club professionistici, possono essere esercitati i diritti di opzione, ed eventuali contro-opzioni, inerenti i giocatori che erano stati prelevati in prestito sotto l’ombrello di queste formule. In attesa dei tempi tecnici per le operazioni libere legati ai movimenti in entrata e uscita (da settembre), il calcio mercato 2020/21 viene introdotto da questa fase. Tra giovedì e sabato, sempre di questa settimana, le società potranno inoltre esercitare il diritto di contro-azioni esclusivamente nei casi previsti. Il futuro di parecchi calciatori, dalle prime squadre alle giovanili, al di là del burocratese, verrà definito ufficialmente a breve giro di posta. I primi passi destinati a lasciare traccia e orientare le mosse successive.