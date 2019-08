Mercato Entella, Dickmann nel mirino dei liguri

Come promesso da Matteo Superbi il mercato dell’Entella è ancora attivo per regalare rinforzi di qualità e sostanza al tecnico Boscaglia in vista di una stagione molto impegnativa che dovrà terminare con una salvezza tranquilla come obiettivo stagionale.

Spunta un nome nuovo per la difesa biancoceleste. Secondo le sirene del calciomercato i Diavoli Neri avrebbero posato gli occhi su Lorenzo Dickmann, esterno destro di proprietà della Spal e avuto alle sue dipendenze da Boscaglia ai tempi di Novara che lo conosce molto bene.

I liguri non sarebbero però gli unici interessati al giocatore, sul difensore ci sarebbero anche gli occhi del Perugia.