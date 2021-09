Mercato Entella, colpo Silvestre per la difesa

La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matias Silvestre (difensore nato a Mercedes in Argentina il 25/09/1984) che può vantare ben 318 partite in serie A.

Un ritorno nel genovesato per l’argentino. La Liguria è stata casa del giocatore per ben quattro stagioni, dal 2014 al 2018, quando è stato il perno della difesa della Sampdoria. Le 318 presenze in Serie A di Silvestre sono divise anche tra Catania, Palermo, Inter e Milan, in totale il giocatore ha messo a segno anche 14 reti nella massima competizione nazionale.

Un rinforzo importante per centrare l’obiettivo serie A.