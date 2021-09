Il Libano chiama San Marino risponde. Progetto aiuto disabili di Attivamente

La straordinaria disponibilità di mezzi per comunicare e informare, ci permette di osservare ciò che accade nel mondo in maniera diretta e veloce e forse anche questo contribuisce a rendere davvero sconvolgente vedere quante situazioni di stenti, guerre e disastri ci siano sul pianeta in cui viviamo.

Ad ogni latitudine lo si guardi, si assiste impotenti sempre più spesso, a scene terribili (da ultimo quanto sta accadendo in Afghanistan e a Haiti, n.d.r.), una dopo l’altra, si verificano condizioni d’emergenza che sembrano letteralmente rubare prospettive di futuro per le popolazioni coinvolte.

E’ anche il caso del Libano, Paese con poco più di 6 milioni di abitanti e che accoglie oltre 2 milioni di sfollati: 300mila circa sono rifugiati palestinesi arrivati dopo la guerra arabo-israeliana del 1948 ed il resto sono in larga prevalenza famiglie fuggite dalla guerra in Siria. Una situazione che già aveva messo in crisi il Paese sia dal punto di vista economico sia da quello sociale e che si è progressivamente acuita con la crisi sanitaria dovuta alla pandemia e la perdurante instabilità politica.

Come se tutto ciò già non bastasse, la terribile esplosione dell’agosto 2020 nel porto di Beirut ha letteralmente messo in ginocchio il Paese, distruggendo il 40% della città. Di fronte a questo insieme di durissime circostanze, un gesto di solidarietà verso il “Paese dei Cedri” arriva dalla piccola Repubblica di San Marino, grazie alla solidarietà di alcune persone, cittadine e cittadini sammarinesi, da un piccolo aiuto delle Associazioni AttivaMente e Batticinque e soprattutto grazie a Youssef Zoghaib, Console Generale di San Marino in Libano, che si è reso disponibile personalmente per consegnare un contributo in favore della famiglia Obeid residente a Byblos, della quale fanno parte quattro persone con disabilità con gravi problematiche respiratorie.

Info, contatti e donazioni: Attiva-Mente Associazione Sportiva e Culturale Disabili San Marino, Strada Scalbati, 9 Montegiardino 47898. sito web: http:// www.attivamente, Whatsapp 3371010500. Marcello Di Meglio