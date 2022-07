Mercato, asse di mercato caldo tra Samp e Pisa

Asse di mercato caldo tra il Pisa e la Samp, con i dirigenti toscani che stanno aprendo ad una possibile cessione illustre, quella del difensore Maxime Leverbe.

Il centrale, classe ‘97, è stata una delle rivelazioni del campionato scorso, ma adesso la società sta valutando alcuni cambiamenti nel reparto arretrato, specialmente tra i centrali. Dalle prime indiscrezioni infatti sembra che il tecnico Rolando Maran stia cercando elementi funzionali al suo tipo di gioco e Leverbe potrebbe non rientrare del tutto nel tipo di squadra che ha in mente il nuovo allenatore. Ci sono anche dei trascorsi tra il tecnico e il giocatore.

Leverbe infatti fu preso in prestito dal Cagliari di Maran nel gennaio 2019, ma non venne mai impiegato dall’allenatore originario di Trento e a fine stagione tornò senza alcuna presenza alla base, prima di passare al Chievo. Certo, i tempi sono cambiati rispetto a 3 anni fa e nel frattempo Leverbe è cresciuto, diventando un giocatore di categoria, ma non è del tutto sicura, secondo alcune indiscrezioni, la sua permanenza in nerazzurro. Al tavolo delle trattative con la Sampdoria infatti il Pisa sta cercando di ottenere il ritorno di Ernesto Torregrossa, ma i nerazzurri sono fortemente interessati anche a Manuel De Luca. Questo potrebbe dare il via a un giro di scambi con la società blucerchiata.

La società blucerchiata infatti sarebbe molto interessata al difensore del Pisa, ma non disporrebbe della cifra richiesta dai nerazzurri per il suo acquisto. Si parla di almeno 2-3 milioni di euro. Ecco perché, tra le varie ipotesi, sta prendendo corpo la possibilità di uno scambio più soldi e bonus, tutto da definire, che coinvolga anche i due calciatori di proprietà della Sampdoria. A questi si può unire anche la volontà di Torregrossa di dare priorità al Pisa tra tutte le società che hanno richiesto informazioni per il suo cartellino. Anche questa possibilità però sarà discussa solo nei prossimi giorni, dopo i test atletici e l’inizio del ritiro di Rovetta.