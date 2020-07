Mercatino abusivo via del Campo: due interventi della Polizia Locale

Gli uomini del nucleo antidegrado del reparto Sicurezza Urbana, insieme ai colleghi del nucleo Centro Storico, sono dovuti intervenire a più riprese per disperdere il mercatino abusivo di cose usate.

Ogni volta la merce è stata sequestrata e per due volte è stata recuperata dai venditori nell’ecopunto in cui era stata conferita dagli agenti.

Alla luce del fatto che alcuni venditori sono residenti regolarmente in zona, e per questo sono in possesso della tessera che dà l’accesso allo spazio Amiu dove hanno recuperato il materiale sequestrato, il personale della polizia locale ha dovuto chiedere l’intervento sul posto di un mezzo Amiu per smaltire direttamente una notevole quantità di oggetti per evitare che i venditori li prelevassero nuovamente dall’ecopunto.