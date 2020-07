Movida S. Margherita, rissa tra giovani. Sartori e Comini: il Comune deve intervenire

Movida a Santa Margherita Ligure. Rissa tra giovanissimi ieri sera nella zona del lungomare, dove intorno alle 23 è scoppiato il finimondo per strada e in piazzetta.

Diversi giovani si sono anche rincorsi in mezzo al traffico e se le sono suonate di santa ragione. Addirittura due si sono azzuffati sulla carreggiata che addirittura facendo quasi cadere una moto.

Alla fine sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato l’ordine.

“A seguito dell’ennesimo episodio di rissa notturna – hanno spiegato Augusto Sartori e Fabio Comini – nella zona della movida sammargheritese, chiediamo come Ascom e gruppo Ho.re.ca., un incontro urgente con l’amministrazione comunale al fine di concordare iniziative condivise finalizzate alla repressione di queste situazioni che danneggiano enormemente l’immagine di Santa Margherita Ligure.

Non vorremmo, infatti, che per colpa di pochi irresponsabili l’intero comparto della ristorazione e dei bar venisse penalizzato in un momento già estremamente difficile a causa del caos sulle autostrade liguri e delle misure atte a contenere la diffusione del Covid-19.

L’obbligo, per i locali a rischio, di predisporre un adeguato servizio di security in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e il divieto assoluto nel somministrare superalcolici ai minorenni, come peraltro previsto dalla legge vigente pena pesanti sanzioni amministrative fino ad arrivare alla chiusura dell’attività, ci sembrano i primi provvedimenti da adottare in situazioni di questo tipo”.