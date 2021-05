Medaglia genovese agli Europei di nuoto paralimpico con l’atleta Francesco Bocciardo che conquista il secondo oro.

Medaglia genovese agli Europei di nuoto paralimpico. Dopo il primo posto nei 50 metri stile libero classe S5 e l’argento nei 100 rana classe SB4, l’atleta genovese si ripete nella staffetta 4×50 stile libero

Francesco Bocciardo non si ferma più.

Dopo l’oro e l’argento individuali conquistati nella prima giornata di gare agli Europei di nuoto paralimpico in corso a Funchal, in Portogallo, l’atleta genovese conquista un altro primo posto nella staffetta 4×50 stile libero insieme ad Arjola Trimi, Monica Boggioni e Federico Bicelli.

Gli azzurri hanno vinto la medaglia d’oro con il tempo di 2’22″99, davanti ad Ucraina (2’28″95) e Russia (2’38″40).

Ma l’Europeo di Bocciardo non finisce qui.

L’atleta genovese sarà ancora in gara nei 100 e 200 stile libero classe S5, per questa VII edizione degli Europei di nuoto paralimpico in programma fino al 22 maggio al Complexo de Penteada di Funchal, nell’isola di Madeira.

«Francesco sta disputando un Europeo straordinario – dichiara il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone – e l’impresa di oggi rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio e di vanto per lui, per la sua meravigliosa carriera e per tutta la nostra città.

Vedere un atleta genovese eccellere nella sua disciplina è sempre una cosa bellissima: attendiamo con ansia le sue ultime gare per festeggiare insieme un’altra grande vittoria».