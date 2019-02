Maxwind Eh: Spazza, lava, disinfetta, profuma i marciapiedi

Santa Margherita Ligure si conferma sempre di più città green. C’è la volontà di sperimentare le nuove tecnologie al servizio del rispetto dell’ambiente e della pulizia della città.

Dopo i cestini galleggianti Sea Bin, che attirano e mangiano la spazzatura della superficie del mare e con quelli “intelligenti”, che auto compattano la spazzatura aumentando la capacità e riducendo la periodicità dello svuotamento arriva Maxwind Eh.

Si tratta di una macchina che spazza, pulisce e disinfetta e profuma i marciapiedi. Pulizia e disinfezione raggiungono anche per una altezza di circa 12 cm i muri degli edifici. Il mezzo, commercializzato dalla Ecomon e acquistato dal gestore della raccolta e smaltimento rifiuti Docks Lanterna, è destinato alla pulizia dei marciapiedi cittadini e sostituisce la tradizionale scopa con uno strumento tecnologico.

Tra le molte e caratteristiche la macchina ha la propulsione elettrica, la raccolta della spazzatura finisce in un unico sacchetto, l’aspirazione avviene attraverso un filtro durante lo spazzamento per evitare la polvere, la sanificazione per mezzo di acqua e disinfettante. Maxwind Eh è in dotazione al personale della Docks Lanterna che la gestirà a seconda delle esigenze. È attiva in città come Venezia, Capri, Parigi, Londra, Dublino, Madrid, Barcellona, Porto.

«Il progetto messo in pratica soprattutto nell’ultimo anno su tutto il territorio cittadino legato alla raccolta dei rifiuti ha dato davvero grandi risultati ̶ dichiara il sindaco Paolo Donadoni ̶ che ci consentono oggi non solo di dare una diminuzione forte della Tari a vantaggio dei cittadini (-20%) ma anche di potenziare i servizi a cominciare dalla pulizia della città, tema giustamente molto sentito dai cittadini e su cui non sempre si riescono a dare risposte adeguate: questa macchina è certamente una risposta efficace».

Santa Margherita Ligure è stata premiata con il riconoscimento Comuni Virtuosi 2018 nella categoria “Impronta Ecologica”. Sulla Pagina Facebook Donadoni Sindaco è disponibile un video e le interviste. https://www.facebook.com/donadonisindaco/videos/2239812792933216/