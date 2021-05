Max Verstappen vince il Gp di Monaco, seconda la Ferrari

Seconda la Ferrari di Sainz. Leclerc non è riuscito a partire. Bottas out ai box

Max Verstappen con la Red Bull ha vinto il Gp di F1 di Monaco precedendo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Solo 7°, Lewis Hamilton con la Mercedes.

Bottas, quando era in seconda posizione al trentunesimo giro, si è ritirato in quanto, fermo ai box per il pit stop, i suoi meccanici non sono riusciti a sostituire una gomma.

Fuori gara il ferrarista Charles Leclerc che aveva guadagnato la pole che non è partito.

Quarto Sergio Perez, quinto Sebastian Vettel, alla guida dell’Aston Martin, sesto un sorprendente Pierre Gasly sull’Alpha Tauri.

Ancora ottavo posto per Lance Stroll con la seconda Aston Martin e dal nono di Esteban Ocon con l’Alpine.

Con questa vittoria Verstappen passa in testa alla classifica mondiale.