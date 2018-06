Maturità 2018, al via la seconda prova con materie specifiche

Al via il secondo giorno della seconda prova dell’esame di Maturità per oltre mezzo milione di studenti italiani. Dopo il tema di italiano di ieri, oggi, gli studenti affronteranno le materie specifiche dei propri corsi di studi che sono state stabilite dal Miur a gennaio.

Per il liceo classico c’è il greco da sempre temuto per tutti gli studenti con il Miur che ha scelto una versione di Aristotele con un brano tratto dall’Etica Nicomachea, una raccolta di appunti di Aristotele scritti in oltre 10 anni e considerata l’opera più importante del filosofo greco.

Allo scientifico ecco arrivare la prova di matematica. Il primo quesito riguarda il funzionamento di una macchina adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Mentre il secondo è lo ‘studio di una funzione’.

Per il liceo linguistico la prova è invece incentrata sulle lingue. Le Scienze umane per il Liceo delle scienze umane, Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalita’ alberghiera degli Istituti professionali.

Il tutto è iniziato questa mattina alle 8.30. Mentre il tempo a disposizione è tra le 4 e le 8 ore a seconda dell’indirizzo. Discorso diverso per quanto riguarda i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni.

La terza prova scritta è prevista per lunedì 25 giugno. Poi prenderà il via l’ultima parte della maturità con l’esame orale.