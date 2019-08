Massese-Genoa, altra festa questa sera per i rossoblù

Viva l’Italia, nazione delle cento città, e viva il campanilismo che ci porta a gareggiare e competere costantemente con il nostro vicino. Ma, in fondo, a volergli bene e a rispettarlo. Mister Andreazzoli, originario di Massa, è particolarmente legato alla Massese, fresca di anniversario per i 100 anni della società (auguroni dal Club più antico in Italia!). E nello staff del tecnico rossoblù si respira aria di “derby”: i fratelli Andrea e Alessio Aliboni sono anche loro di Massa, mentre il vice Lazzini è nato a Carrara. Una rivalità cittadina che va oltre il calcio e che contraddistingue la quotidianità delle due città. Il 9 agosto a Cavriago (RE) andrà in scena la partitella Massese-Genoa (ingresso con offerta libera). Con la voglia di piallare le ultime finezze in attesa del prossimo “via” ufficiale della stagione. E di festeggiare, perché cento anni si compiono una volta sola.