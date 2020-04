Mascherine made in Liguria, Benveduti: mappate 40 aziende per nuove produzioni

È online sul sito di Regione Liguria la sezione dedicata alle imprese regionali che, a fronte dell’emergenza Covid-19, intendono riconvertire la propria attività per la produzione di mascherine o altro materiale sanitario.

“La task force, attivata da Regione Liguria – hanno spiegato da piazza De Ferrari – vuole dare un supporto alle aziende e per farlo si avvale delle competenze scientifiche di Iit e Rina, del supporto di Confindustria, delle Camere di Commercio, Cna e Confartigianato”.

“Con questa azione congiunta – ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – confidiamo di accompagnare le imprese nel processo di riconversione.

Abbiamo già mappato oltre 40 aziende liguri, alcune di queste sono all’inizio del percorso, altre grazie all’impegno della task force hanno già ottenuto la certificazione Inail per produrre dispostivi di protezione individuale, che potranno essere presto utilizzati dal sistema sanitario”.

L’iniziativa regionale si pone l’obiettivo di fornire un primo indirizzo alle imprese del territorio che, in deroga alle vigenti disposizioni in materia e come previsto dal decreto legge 18/2020 ‘Cura Italia’, sono disponibili a produrre, importare o immettere in commercio mascherine chirurgiche o DPI.

Come Regione Liguria stiamo inoltre lavorando a provvedimenti finanziari che vadano a sostenere e sviluppare le iniziative produttive di queste aziende, anche dopo questa prima fase emergenziale”.

“L’auspicio – ha aggiunto Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova – è che questo nuovo filone di attività non si esaurisca con la fine dell’emergenza, ma possa crescere e consolidarsi. L’obiettivo a cui puntiamo, adesso, è dotare le imprese degli strumenti per diventare rapidamente operative sul mercato”.

Link per accedere alla sezione: https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/mascherine_dpi_riconvertiamo_imprese.html.