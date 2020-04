S. Martino: ricoverati 213 pazienti positivi al Covid-19, trenta in Rianimazione

Pazienti positivi al coronavirus e ricoverati al Policlinico San Martino di Genova.

Al momento sono 14 i ricoverati in Malattie Infettive, 30 nei tre reparti Rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 19 al Padiglione 10, 64 al Padiglione 12, 14 al 5° piano della palazzina laboratori, 33 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 33 al Maragliano.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del policlinico genovese.

“Il reparto di Medicina del Lavoro diretto dal dottor Francesco Copello – hanno aggiunto – ha emesso un nuovo aggiornamento sui tamponi effettuati ai nostri operatori sanitari sintomatici: ad oggi ne sono stati effettuati 677, di cui 112 sono risultati positivi dunque il 2,3% del totale dei professionisti in forza al Policlinico (4.866 profili operativi in Ospedale).

Nel frattempo la Medicina del Lavoro sta acquisendo in questi giorni i risultati dei tamponi appena effettuati dai reparti e attraverso una nuova query attivata dal reparto dei Sistemi Informatici, diretto dall’ingegnere Nicola Rosso, potrà allargare la visione dell’indagine interna.

Inoltre, è stata consegnata stamani da Banca Passadore e Cressi Sub alla Pubblica Assistenza di Molassana la barella di biocontenimento per pazienti Covid e l’ambulanza ri-adattata a trasporto speciale, in uso esclusivo al San Martino. La consegna è avvenuta alla presenza dell’assessore Viale e del Direttore Generale Ucci di fronte alla Centrale Operativa del 118 (foto in allegato).

Oltre alla barella, all’interno del veicolo è stato attrezzato un avanzato impianto antibatterico in grado di eliminare il 99% di virus e batteri presenti nell’ambiente”.