Martedì 5 marzo interruzione idrica nella zona di Coronata

Per consentire la risoluzione delle problematiche tra la rete idrica e le opere connesse alla demolizione ponte Morandi, martedì 5 Marzo 2019 dalle ore 13:00 alle 17:30 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova nella zona di Coronata: Via Boschetto, Via dei Sessanta, Piazza Santuario di Coronata, Via Ospedale Raffaele, Via S. Giacomo Apostolo, Via Paradiso, Via Col di Lana, Via Elsa, Via Monte Guano, Via Rocche di Coronata, Via Coronata, Via Bordone.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

La comunicazione arriva da Iren Acqua.