Pegli a canestro a Riga e in Liguria

Nel week end i fari del Basket Pegli sono puntati su Riga dove andrà in scena la terza tappa del torneo European Girls Basketball League con l’impegno della squadra Under 16 femminile. Un week end aperto con il netto successo (56-31) sulle polacche del Czluchow.

Per quanto riguarda le gare federalim sono già scese in campo mercoledi e giovedi Under 20 e Under 14.

Gli Under 20 sono stati capaci di espugnare il campo di Loano nella prima gara della fase ad orologio; nei primi 2 confronti i savonesi avevano avuto la meglio ma al terzo testa a testa a spuntarla sono stati i pegliesi, forti di una solida difesa che ha concesso ai padroni di casa solo 53 punti. I rossi di casa chiudono avanti il primo quarto, per poi cedere nelle tre successive riprese il passo ai bluarancio, capaci di rispondere bene ai tanti tentativi di rimonta dei ragazzi di Loano. 53-65 il finale

Cade nettamente in quel di Cairo, invece, l’Under 14. Buona partenza e primo quarto per i ragazzi di Pegli, ma la situazione falli e il cambio di ritmo dei padroni di casa nel secondo quarto segna irrimediabilmente la gara.

Sabato sono impegnate Under 13, Under 16 Eccellenza e C Silver. L’unica a calcare il parquet amico è la formazione 2006, che alle ore 19.00 ospiterà i pari età della Virtus Genova. Alle 15.00 la formazione Under 16 Eccellenza di coach Conte farà visita alla Novipiù Campus Piemonte, alle 20.45 in scena il derby di C Silver con il Cus Genova.

Domenica in campo al Palasharkers la Under 15 di coach Ambrosini, nella prima gara della fase ad orologio, contro Bordighera. Sempre coach Ambrosini condurrà la seconda gara di giornata, dove i suoi 2007 scenderanno in campo nel campionato Under 13 contro Ardita; palla a due alle 17.15

Nella giornata di domenica, a Chiavari e Loano, andranno in scena i tornei 3×3 categorie Under 16 maschile e femminile. Sono impegnate, quindi, 4 formazioni a difendere i colori bluarancio con l’obiettivo di staccare il pass per la fase successiva.