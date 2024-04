Martedì 16 alle 11 inaugurazione del nuovo spazio di Palazzo Rosso che ospiterà il progetto Tutti in scena! ideato dal Comune di Genova

Martedì 16 alle 11 inaugurazione del nuovo spazio di Palazzo Rosso (Servizi educativi dei musei civici e Direzione Musei Civici) in collaborazione con il C.E.L. – Centro di Educazione al Lavoro Tempi Moderni. Un obiettivo comunitario destinato a uno dei più importanti luoghi della cultura a Genova, ora a disposizione a disposizione dei bambini per conoscere i capolavori del Barocco genovese.

Tutti in scena! è un momento formativo, che ha visto la partecipazione dei ragazzi del C.E.L. i quali, guidati dagli educatori, hanno progettato l’allestimento della sala costruendo una parete autoportante attrezzata a teatro e diverse scatole/cornici per dare una nuova vita a una serie di burattini, che riproducono personaggi legati a opere d’arte dei Musei di Strada Nuova e all’artista Anton Van Dyck.

L’inaugurazione, alla quale parteciperanno l’assessore alle Politiche per i Giovani e l’assessore ai Servizi sociali, sarà anche un’occasione di festa per la città che vedrà la presenza di alcune classi della scuola primaria Garaventa-Gallo e della scuola secondaria di primo grado Colombo.

«Un progetto che rappresenta un importante passo in avanti per avvicinare i giovani alla cultura e all’arte barocca genovese, offrendo loro un’opportunità formativa unica – commenta l’assessore Politiche per i Giovani del Comune di Genova – Sarà un momento di festa per la città e una prova tangibile dell’impegno del Comune di Genova verso le nuove generazioni».

«Un’iniziativa che permetterà ai nostri ragazzi di avvicinarsi al mondo della cultura e dell’arte in modo innovativo e coinvolgente – osserva l’assessore Servizi sociali del Comune di Genova – Grazie alla collaborazione con il C.E.L. siamo riusciti a creare un momento formativo importante per la comunità che siamo certi avrà un grande impatto positivo».

Ecco il programma:

Inaugurazione – ore 11 nel cortile di Palazzo Rosso

Dalle 9.30 alle 12.30 – atelier per la creazione di burattini ispirati ai dipinti Anton Van Dyck esposti a Palazzo Rosso, con la classe 1B della scuola Garaventa – Gallo

Dalle 14 alle 16 atelier per la creazione di burattini ispirati ai Dogi della Repubblica di Genova e alle dame del Seicento genovese, con la classe 2E della scuola Colombo

Dalle 16 alle 18, Tutti in scena! Diamo vita agli animali dipinti a Palazzo Rosso: atelier per la fascia di età 3-8 anni. Creiamo degli animali in carta (paper puppets) ispirandoci a quelli presenti nei dipinti e negli affreschi del museo e inventiamo storie da portare in scena nel nuovo teatro.

L’attività è gratuita.