Un marocchino di 22 anni è stato denunciato per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione e segnalato in via amministrativa per ubriachezza.

I poliziotti sono intervenuti in via Magnaghi dopo che il giovane è stato segnalato al 112 Nue in quanto, ubriaco, molestava gli avventori di un bar della Foce seduti ai tavolini del dehor.