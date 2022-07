Marocchino trovato con arnesi da scasso denunciato dalla Polizia alla Spezia

E’ avvenuto ieri notte alla Spezia in via Federici

Verso le 01.00 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante intercettava in via Federici, all’altezza dell’incrocio con via Del Canaletto, una coppia che a piedi era in procinto di superare l’isola semaforica.

Alla vista della Volante, la coppia cercava di allontanarsi; il ragazzo dapprima si abbassava cercando riparo dietro ad una siepe e poi si alzava dirigendosi a passo veloce verso via Del Canaletto.

I due, un marocchino 36enne noto alla polizia per vari precedenti penali per reati contro il patrimonio e attualmente sottoposto all’obbligo di firma ed una 26enne residente fuori provincia con precedenti per reati contro il patrimonio, venivano fermati e sottoposti ad un controllo.

L’uomo veniva così trovato in possesso di vari arnesi da scasso che teneva all’interno di uno zainetto e di una ‘lama’ artigianale con manico in legno.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli adempimenti del caso, lo stresso veniva denunciato per detenzione di arnesi atti allo scasso e porto abusivo di coltello.

Il materiale è stato debitamente sequestrato.