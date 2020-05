Mark The Hammer ospite ad #AperiMusicConArtista

Mark The Hammer, chitarrista di J-Ax, ospite ad #AperiMusicConArtista, la campagna online lanciata dalla Cooperativa Artistica Zenart.

Dopo ospiti d’eccezione come​ Rossana Casale​,​ Peter Erskine​,​Steve Gadd​,​ Roby Facchinetti​,​ Mario Biondi, Cecilia Krull, Leland Sklar​,​ John Mahon e​ Kim Bullard della Elton John Band​, Giada Robin e Sandro Capone, ​#AperiMusicConArtista si apre ai giovani artisti per avere un punto di vista fresco sull’attuale panorama culturale e musicale.

Fra gli altri appuntamenti in programma in diretta alle 18.00 dalla pagina Facebook Zenart, da non perdere il live di venerdì 22 maggio con Mark “The Hammer” Arata, chitarrista di J-Ax e famoso Youtuber grazie alla serie “Come creare una canzone senza alcun talento”. Nato nel 1986, Marco Arata crea nel 2006 il canale di YouTube “Mark The Hammer”: vince due concorsi mondiali su due indetti dalla band spagnola Ska-P come miglior video musicale a loro dedicato. Dal 2015 diventa il chitarrista ufficiale di J-Ax: dopo aver caricato la cover di “Uno di Quei Giorni” su YouTube, viene chiamato dall’artista per unirsi alla band. E’ stato anche direttore musicale della band di J-Ax & Fedez durante il “Comunisti Col Rolex Tour” e del tour dei 25 anni di carriera di J-Ax.

Domenica 24 maggio appuntamento con Alessandro Di Piano, esperto di nuove tecnologie, per parlare del futuro della musica dal vivo e vagliare le possibili soluzioni dell’organizzazione dei concerti in sicurezza. Martedì 26 maggio la protagonista di #AperiMusicConArtista sarà Dalia Gaberscik, figlia del compianto Giorgio Gaber, vice presidente della Fondazione Gaber, imprenditrice di successo e dirigente dell’agenzia di comunicazione Goigest, la quale lavora per artisti di successo come Laura Pausini, Jovanotti, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Brunori Sas.

La campagna online #AperiMusicConArtista – nata a opera del CDA di Zenart che dal 2008 opera nel settore dello spettacolo, musica e intrattenimento, formato da Alex Travi e dal Presidente Luca Lisi – nasce in occasione dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando per il Coronavirus, per lanciare un’iniziativa artistica capace di rispettare tutte le restrizioni in vigore e continuare a trainare il settore. Una campagna rivolta agli artisti, ma anche a tutti agli influencer e gli operatori nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, per riflettere su possibili iniziative culturali in questo periodo storico, continuando a condividere l’amore per questo importante campo d’interesse.

l’iniziativa è un appello della Cooperativa a condividere problemi e difficoltà all’interno della community degli artisti in questo delicato periodo. “Intendiamo proseguire su questa strada, perché abbiamo il dovere di mantenere vivo il settore musicale e dello spettacolo. Per questo motivo in questi giorni difficili per tutti, abbiamo voluto creare uno spazio per le dirette che permettono un scambio fra cooperativa e artisti, per poter parlare anche delle iniziative a supporto del settore, e condividere problemi e difficoltà. Un luogo di incontro virtuale, per costruire una rete di supporto a sostegno del comparto. Lavorando da anni nel settore dello spettacolo e dovendomi confrontare quotidianamente con numerosi cavilli burocratici, l’obiettivo è sempre quello di costruire strumenti efficaci e veloci per venire incontro alle necessità degli artisti”.