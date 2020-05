Via Sanremo a Prà, 26enne uruguaiano spaccia droga: arrestato dai carabinieri

Ieri pomeriggio a Genova Prà, i Carabinieri dell’aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Arenzano, insieme ai colleghi della locale Stazione, hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un uruguaiano di 26 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Il sudamericano, fermato in via Sanremo per un controllo, fin da subito, oltre a innervosirsi, non è apparso collaborativo alle richieste dei carabinieri.

Pertanto, è stato perquisito e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.

Poco più tardi, perquisita l’abitazione, i militari hanno trovato ulteriori 30 grammi della stessa sostanza, 17 grammi di hashish e circa 300 euro, provento dell’illecita attività, il tutto nascosto all’interno di un comodino nella stanza da letto.

Nell’ambito della stessa indagine è stata denunciata in stato di libertà per “concorso in detenzione di sostanze stupefacenti” la coniuge, una genovese di 32 anni, anche quest’ultima gravata da pregiudizi di polizia.

Denaro e droga sequestrati.

Lo straniero è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.