Marina di Varazze, sabato 27 agosto torna “Mare in mostra”

Varazze – Il mare e la sua biodiversità nuovamente protagonisti dell’estate varazzina. A chiusura di una serie di eventi dedicati al nostro mare, nell’ambito del programma per la Bandiera Blu 2022, con la collaborazione del Comune di Varazze, di Marina di Varazze e con la partecipazione della Guardia Costiera torna “Mare in mostra”, l’esposizione fotografica dedicata ai mammiferi marini del Santuario Pelagos e alle specie animali che abitano il mondo sommerso delle nostre coste. Dai grandi predatori marini come capodogli e squali agli organismi più piccoli come meduse e nudibranchi, con le immagini raccolte dal team di biologi dell’Associazione ‘Menkab: il respiro del mare’ che, con la collaborazione di Artescienza, da oltre 10 anni raccoglie scatti originali a bordo della propria imbarcazione da ricerca.

L’appuntamento è per sabato 27 agosto dalle 18:00 presso l’area “ottagono” lato levante della Marina di Varazze, ingresso libero.

“La mostra è la cartolina più bella della biodiversità che il nostro mare possa offrire ed è il miglior modo per concludere gli eventi Bandiera Blu, con la certezza di aver contribuito alla valorizzazione del nostro territorio” dichiarano il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici e l’Assessore all’ambiente Mariangela Calcagno. Il Comune di Varazze è, tra l’atro sottoscrittore della “Carta di Partenariato Pelagos” dal novembre 2016.

“Siamo orgogliosi di ospitare in Marina questo racconto per immagini del nostro meraviglioso mare: un viaggio che ci aiuterà anche a comprendere come tutelare il suo prezioso ecosistema” dichiara il vicedirettore di Marina di Varazze Italo Bogliolo. “Il programma estivo di eventi legati alle iniziative dedicate alla Bandiera Blu, lo ricordiamo, si è svolto con successo e grande partecipazione: un motivo di orgoglio per il team di Marina di Varazze già al lavoro sui progetti per il nuovo anno”

La Bandiera Blu

Tra i principali aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione Internazionale FEE (Foundation for Environmental Education) vi sono la qualità della gestione ambientale, i servizi, la sicurezza, la qualità delle acque e l’impegno in tema di educazione ambientale e informazione, oltre all’attenzione costante da parte del Marina a un continuo miglioramento. Prosegue il percorso già intrapreso con iniziative di sensibilizzazione del pubblico verso le tematiche ambientali, in particolare riguardanti approfondimenti sul patrimonio faunistico marino, anche da un punto di vista scientifico, e la salvaguardia delle acque.

Fondamentali, per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono anche alcuni parametri quali: il grado di funzionalità degli impianti di depurazione e, naturalmente, la gestione dei rifiuti.

La “Bandiera Blu” attesta l’eccellenza nella gestione sostenibile del territorio e delle strutture; viene assegnata sia ai Comuni sia agli approdi turistici e va ad aggiungersi ad altri riconoscimenti ottenuti da Marina di Varazze fin dalla sua apertura. Tra questi: la Certificazione “Five stars” conferita dall’International Marine Certification Institute, il Best Marina Development Italy 2008 e il Best Luxury Marina Development Italy 2010.