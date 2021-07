Marassi, scrittore La Fauci trovato morto in casa insieme alla madre 86enne

Lo scrittore, esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni, oggi è stato trovato morto nella sua abitazione a Genova Marassi.

La Fauci viveva con la madre, 86 anni, che era gravemente malata e non autosufficiente. La pensionata sarebbe morta di stenti per non essere riuscita a chiedere aiuto.

Secondo le prime ipotesi, lo scrittore sarebbe morto per un malore e la madre non sarebbe sopravvissuta perché non in grado di provvedere a se stessa.

Nell’abitazione dove madre e figlio vivevano sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura genovese, avvisati da un amico di La Fauci che non lo sentiva da giorni.

I poliziotti hanno trovato i due corpi in avanzato stato di decomposizione ognuno nella propria camera.

Il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per poter procedere agli accertamenti del caso. Verranno sentiti i conoscenti e analizzati i farmaci trovati in casa.