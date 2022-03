Manifestazioni in tutta la Corsica, a Bastia è guerriglia: usate le molotov

Manifestanti: il Governo non ha tutelato nostro leader indipendentista in carcere

Dallo scorso 2 marzo nelle città principali della Corsica nelle città della Corsica ci sono state proteste e manifestazioni decisamente partecipate.

Centinaia di persone hanno protestato contro lo Stato francese, accusato di non aver tutelato la sicurezza del militante indipendentista corso Yvan Colonna.

Una banca assaltata con un escavatore

Colonna si trova attualmente in gravissime condizioni dopo che è stato aggredito in carcere da un altro detenuto lo scorso 2 marzo.

Le proteste sono state piuttosto vivaci e, in più di un’occasione sono diventate violente.

Venerdì un gruppo di circa cinquanta manifestanti ha cercato di forzare l’entrata della caserma di Porto Vecchio, a sud dell’isola, per poi assaltarla con lanci di bombe molotov. Nessuno è rimasto ferito, né ci sono stati arresti.

Ieri ci sono state delle manifestazioni pacifiche un po’ in tutta l’isola. Oggi in centinaia hanno manifestato in tutta l’isola.

Situazione molto tesa a Corte in Corsica durante la manifestazione a sostegno di Yvan Colonna dopo il suo tentativo di assassinio in carcere questa settimana. Il governo segue da vicino le proteste e teme la conflagrazione dell’isola pic.twitter.com/NvwQl9ZwXE — Luigi Basemi (@LBasemi) March 8, 2022

Ci sono stati però degli scontri con la polizia e addirittura è stato assaltato il Palazzo di giustizia di Ajaccio.

Gli scontri sono tutt’ora in corso a Bastia con i manifestanti che stanno lanciando molotov e si stanno dirigendo versola Prefettura.

Oghje in #Bastia, u Populu Corsu in carrughju per mughjà a so sede di ghjustizia è di verità.

Aspettemu senz’altru, a liberazione di i patriotti incarcerati è una suluzione pulitica per a #Corsica pic.twitter.com/PlYAxunHZq — Jean-Baptiste Arena (@BattiArena) March 13, 2022