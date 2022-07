Manifestazioni ad Albisola Superiore

Manifestazioni in programma la prossima settimana nel Comune di Albisola Superiore:

Da sabato 9 luglio a venerdì 9 settembre, Museo della Ceramica Manlio Trucco (corso Ferrari 193)

Le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica

La mostra ripercorre un capitolo importante della storia di Albisola, facendo riferimento all’importante Premio Nazionale, al quale parteciparono numerosi artisti di chiara fama e mette in esposizione importanti opere.

Martedì 2 agosto, centro storico di Albisola Capo

Capo di Notte: Mangemmu in tu piattu

Le Notti Bianche di Albisola, a cura di Ascom. Percorso gastronomico per le vie di Albisola Capo, dalle ore 20.00. Musica dal vivo, esibizioni di ballo, shopping serale, presentazioni di moda, ceramica. Questi i 20 punti di ristoro che preparano tante specialità e piatti da gustare seduti o da portare via come da tradizione di streetfood: Bar gelateria Ghersi e Benvenuti al Sud in via IV novembre, Gelateria Ara Macao, Gelateria Gelso nero, Panificio Garbarini, osteria Il Santo, Ristorante Stella Maris, Dolce Pilar, Bar Pilar, Sir Andrew’s Cafè, A ca du fritu, L’anciua matta in via Colombo, Bistrot del mare e Clapy in piazza Chiesa, La Rosa dei venti in piazza del Talian, Harena Blanca, Marinella, Ristoro del Giaca e Golden beach sulla passeggiata Montale e Ristorante Pizzeria Il Sorriso in corso Ferrari.

Per le vie del borgo di Albisola Capo, inoltre, maestri ceramisti, decoratori e scultore dell’argilla impegnati a dare forma e colore ai loro manufatti completamente dal vivo. Laboratorio di Ceramica per bambini dalle ore 21.

I bar e ristoranti aderenti all’iniziativa offriranno le loro proposte gastronomiche e presso di loro sarà possibile acquistare i piatti in ceramica d’artista, pezzi unici, realizzati dai maestri dell’associazione Ceramisti Albisola.

Mercoledì 3 agosto, piazza del Talian, ore 21.30

Il Cavaliere del secchio

Spettacolo di animazione teatrale con burattini ed attore a cura di Pino Potenza.

Da venerdì 5 a lunedì 15 agosto, Ufficio Iat (piazzale Marinetti)

Esposizione d’arte

Mostra della ceramista Cristina Bettinelli e del pittore Raffaello Carle.

Venerdì 5 agosto, Fiera del libro (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Serafina

Elisabetta Ingino presenta la marionetta danzante Serafina. Serafina arriva dal mondo dei sogni filati, si muove e danza riuscendo ad incantare con la sua leggerezza e grazia grandi e piccini…

Sabato 6 e domenica 7 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica a cura di Consorzio La Piazza.

Sabato 6 agosto, piazza Scacchiera, ore 21.30

Miki & The Red Rockets

Concerto della band che presenta un repertorio rock and roll americana dei mitici anni ‘50, con suggestioni Hilli-Billy e western e disgressioni New Rockabilly, a cura di Arci Chapeau. Michela Loprevite: voce, Alberto Malnati: contrabbasso e voce, Edoardo Cibabene: chitarra e voce, John Dall’Asen: batteria

Sabato 6 agosto, Giardino del Museo della Ceramica Manlio Trucco (corso Ferrari 193), ore 21.30

Acoustic rock night al Museo

Concerto di Mr Murphy e le sue leggi: un repertorio di canzoni rock in acustico (dai Rolling Stones ai REM passando per i Guns N’ Roses e i Green Day).

Domenica 7 agosto, piazza Scacchiera, ore 21.30

Tributo alle donne del rock

Concerto Sherocks

Lunedì 8 agosto, Associazione Pescatori (passeggiata E. Montale), ore 21.00

Racconti di mare e di stelle

Letture ad alta voce a cura dello staff della biblioteca dei ragazzi “Pupi Rolandi”. Narrazione di storie per bambini e ragazzi sul tema del mare

Lunedì 8 agosto, parco Zambellini, dalle ore 21.30

Musica al parco

Concerto della band Brother and Sister: musica rock folk Americana, old fashioned.