Manifestazione per Mahsa Amini e contro il regime in Iran

Giornata di manifestazioni ieri a Genova dopo quella degli anarchici e quella contro la guerra, ecco un’altra manifestazione.

Questa volta in ricordo di Mahsa Amini, una studentessa curda che era stata arrestata in Iran per non aver indossato il velo e poi morta in carcere a Teheran.

Si è trattato di una manifestazione organizzata in contemporanea in tante città d’Italia e del mondo da Freedom Rally For Iran.

A Genova la manifestazione che, secondo gli organizzatori ha visto la partecipazione di 500 persone, è partita da Caricamento per arrivare in piazza Matteotti dove ci sono stati gli interventi di alcune ragazze iraniane.

Martedì scorso, in piazza De Ferrari, c’era già stato un presidio al quale avevano partecipato diversi iraniani, ma anche dei genovesi che manifestavano contro la repressione del regime islamico.