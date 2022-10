Calcio – Levanto difende primato a Marassi

Levanto – La capolista (e la è seppur in coabitazione anche con Juniores) Levanto va a Marassi senza la colonna difensiva Giovanni Bonatti, né quell’Alessandro Bertagna che ne era probabilmente il sostituto più consono: entrambi ancora in via di recupero fisico. Per la cronaca, contro il Marassi si gioca domenica 2/10, ore 15; al “25 Aprile” genovese con arbitro Vergani di Savona.

Questi poi gli altri match in programma in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, è la 4.a giornata…Cadimare-Tarros Sarzanese, Follo-Don Bosco Spezia, Golfo Pro Recco-Vallescrivia, Little James-Bogliasco, Magrazzurri-Sammargheritese, Marolacquasanta-Caperanese e Molassana-San Desiderio.

Nella foto il Levanto