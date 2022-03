Manifestazione con corteo a Genova La Costituzione tradita

Per oggi, sabato 26 marzo, per il 35° sabato di fila diverse associazioni tra cui EM 1948 “La Costituzione tradita”, Libera piazza Genova, hanno organizzato a Genova una manifestazione con corteo, invitando tutta la cittadinanza e tutti gli attivisti a partecipare ad una giornata di incontro, dialogo e mobilitazione.

L’appuntamento per le 14 in piazza della Vittoria con partenza del corteo alle ore 17.

Diversi gli interventi e le testimonianze fra cui quelli di Mattia Crucioli, di “Alternativa”; Davide Visigalli di “Riconquistare l’Italia”; Marco Martini, di “Italexit”; Carlo Donelli di “Federazione Terza Repubblica”; Prof. Ugo Mattei, di “CLN”; Enrico Gaggiolo di “Ancora Italia”; Stefano Contin, dell’ “Associazione Libera Piazza Genova”.

Gli interventi vengono moderati da Filippo Abbate, di MMT Italia.

L’organizzazione è dell’Associazione Eredità Memoria 1948 e dell’Associazione Libera Piazza Genova.

Aderiscono: Alternativa; Riconquistare l’Italia; Italexit; CLN; Federazione Terza Repubblica; Circolo Culturale Proletario; Ancora Italia e Associazione Oklatero.

Il corteo partirà alle ore 17.30 da piazza della Vittoria, percorrendo via XX Settembre; piazza DE Ferrari; via Dante; piazza Dante e rientrando in piazza della Vittoria.

Il canale Telegram di Libera Piazza Genova: https://t.me/liberapiazzagenova