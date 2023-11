Ieri un ecuadoriano di 42 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, è stato dai carabinieri di Genova in ottemperanza dell’ordine di carcerazione emesso dai magistrati del Tribunale per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Lo straniero dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione.

Il 42enne è stato preso dai militari e trasferito nel carcere di Marassi.