Maltratta la compagna e la fa vivere nella paura

Trentaduenne genovese con precedenti specifici denunciato ed allontanato da casa

Maltratta la compagna. Per questo motivo un 32enne genovese, con precedenti specifici, per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi, è stato denunciato dalla polizia.

Per il soggetto è stato anche disposto l’allontanamento urgente dalla casa famigliare e il divieto d’avvicinamento a tutti i luoghi frequentati abitualmente dalla compagna e dai suoi parenti.

I poliziotti sono intervenuti a Genova Sampierdarena dopo la segnalazione pervenuta da una donna che riferiva di essere molto preoccupata in quanto il compagno, dopo l’ennesima violenta lite in casa, aveva minacciato di allontanarsi in auto portandosi dietro la figlia minore, nonostante l’evidente stato d’alterazione in cui versasse.

Ancor prima di giungere sul luogo, gli agenti hanno appreso dalla sala operativa che già in un’altra occasione, da quell’indirizzo, era arrivata una richiesta d’intervento per maltrattamenti, mai denunciati, operati dal 32enne che, peraltro, è stato condannato per atti persecutori nei confronti di un’ex compagna.

Nell’abitazione, fortunatamente, c’erano madre e figlia, entrambi scosse, che hanno riferito come l’uomo alla fine si fosse allontanato da solo.

Dopo un primo momento di reticenza, grazie anche alla sensibilità e all’empatia dimostrata dagli agenti, la donna si è finalmente aperta rivelando in lacrime che da più di un anno sta subendo da parte del compagno: minacce, soprusi, violenze psicologiche talmente pesanti da costringerla a vivere in uno stato costante di paura, ma di non avere mai trovato il coraggio di denunciarlo per timore che non servisse a nulla.

I poliziotti hanno subito intuito la gravità della situazione trovandone conferma dalla testimonianza dei parenti e dei vicini e dallo stesso maltrattante che durante l’intervento ha telefonato alla compagna minacciando di morte lei e anche il padre.

Rintracciata la vettura con cui si era allontanato, condotta peraltro nonostante gli fosse stata ritirata la patente l’uomo, che ha maltrattato la compagna, è stato fermato e condotto in Questura.

Dagli accertamenti è emersa la sua indole violenta nei confronti delle donne con cui stringe legami sentimentali, nonché dei loro famigliari, motivo per cui è stato richiesto ed ottenuto dall’A.G. il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa famigliare e il divieto d’avvicinamento a tutti i luoghi frequentati abitualmente dalla donna e dai suoi parenti.

Sono sempre più soventi i casi in cui un uomo maltratta la compagna o moglie per questo motivo il 9 agosto 2019, è stato attivato il cosiddetto “Codice Rosso”, legge 19 luglio 2019, n.69, che ha introdotto nuovi reati e ha perfezionato i meccanismi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La forze dell’ordine in merito alle violenze in famiglia e di genere invita le donne a non avere paura e a rivolgersi a loro con fiducia.