Maltempo in Liguria, tromba d’aria e grandine tra Chiavari e Sestri Levante

Interrotta linea ferroviaria per guasti tra Chiavari e Sestri Levante

Maltempo in Liguria. Da questa mattina alle 6 la pioggia ha iniziato dapprima a cadere abbondantemente su Genova poi in riviera e in particolare Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Tra gli eventi atmosferici che si sono sviluppati, una tromba d’aria e una grandinata.

La Liguria, come abbiamo scritto ieri, è in allerta gialla per temporali fino alle 15 di oggi come da bollettino dell’ Arpal.

Danni ingenti in particolar modo agli stabilimenti balneari di Lavagna, Sestri Levante e Chiavari. In particolare una tromba d’aria marina ha scoperchiato i bagni Ziki Paki.

Si registrano allagamenti, alberi caduti o pericolanti, un tetto scoperchiato in corso Valparaiso a Chiavari.

Sarebbero oltre venti, gli interventi in giro per il Tigullio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari.

Sono caduti chicchi di grandine anche grossi circa 3 centimetri che sono caduti sulla vegetazione e sulle auto.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante, il maltempo, in particolare la tromba d’aria marina ha portato materiale vario, fra cui parti delle cabine delle spiagge, sulla linea ferroviaria danneggiandola.

I tecnici di RFI sono sul posto e sono stati richiesti i bus per il servizio sostitutivo.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Chiavari e Sestri Levante e per altri convogli regionali. I treni alta velocità e intercity direttamente coinvolti: Genova Piazza Principe (6:47) – Roma Termini (12:03) e Livorno Centrale (5:25) – Milano Centrale (10:00), Ventimiglia (6:41) – Roma Termini (14:33). La linea resta interrotta entrambi i sensi per forte mareggiata e trombe marine che hanno depositato detriti sui binari.

La situazione

Una cella temporalesca ha interessato nelle prime ore della mattinata il Tigullio in particolare tra Chiavari e Sestri Levante con danni ingenti dovuti al vento e alla grandine (chicchi superiori ai 3 cm di diametro).

In questo momento nuovi groppi temporaleschi sono in risalita sul golfo ligure in direzione centro levante. Prestare la massima attenzione.

Arpal | Aggiornamento alle ore 8

Precipitazioni interessano, da alcune ore, praticamente tutta la Liguria con intensità generalmente debole a Ponente e su buona parte del settore centrale, tra moderata e forte sul Tigullio e nello spezzino (segnalata anche grandine).

Il movimento dei rovesci temporaleschi, come si vede dalle immagini radar, è da sud ovest verso nord est. Alle ore 8.00 si segnala come a Panesi (Cogorno) siano caduti ben 19.4 millimetri in 5 minuti e 26.8 in 15 minuti con un’intensità oraria di 27.6.

A Cogorno paese, invece, il pluviometro della rete Omirl registra 23.6 millimetri in un’ora, stessa cumulata oraria a Reppia (territorio comunale di Ne) che, con 30.6 millimetri ha, per ora, la cumulata maggiore dalla mezzanotte. Da segnalare, invece, nello spezzino i 17.2 millimetri all’ora a Scurtabò (Varese Ligure).

Evidente il rinforzo dei venti settentrionali con raffiche anche di burrasca forte come i 121.3 km/h segnalati al Lago di Giacopiane.