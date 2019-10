Maltempo in Liguria, allerta arancione su Centro e Levante

Arriva l’autunno e il maltempo in Liguria. La protezione civile regionale in merito dell’ultimo bollettino meteo emesso da Arpal, ha diramato l’allerta meteo arancione sul centro e Levante della Liguria. L’allerta incomincia alle 22 di oggi, lunedì 14 ottobre alle 15 di domani martedì 15 ottobre. Si tratta dell’ondata di maltempo che segna l’avvio dell’autunno in Liguria.

Con l’allerta Arancione per il maltempo alcuni comuni della Liguria hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale. Le modalità dell’allerta: allerta gialla su tutta la regione dalle 18 alle 22 di oggi, lunedì 14 ottobre;

dalle 22 la zona A resta in giallo (fino alle 15 di domani), le altre zone (B, C, D, E) passano in arancione fino alle 15 di domani, martedì 15 ottobre; B, C, D, E nuovamente in allerta gialla dalle 15 alle 18 di domani, martedì 15 ottobre.

Scuole, ecco dove rimarranno chiuse martedì 15 ottobre (elenco in aggiornamento): scuole chiuse ad Arenzano,

nel Savonese scuole chiuse a Savona, Vado Ligure, Albissola Marina, Varazze, Celle Ligure, Albisola superiore, Bergeggi, Sassello, Quiliano. Ad Albissola Marina chiuso il mercato settimanale annullato.

Nel Levante Ligure: scuole chiuse a Santa Margherita Ligure, Rapallo, Lavagna, Camogli, Recco, Sestri Levante.

Scuole chiuse di ogni ordine e grado anche a Chiavari. E come sempre in caso di allerta arancione, a Chiavari è sospesa qualunque attività in alveo o in adiacenza ai corsi d’acqua nonché qualsiasi attività su ponti o passerelle. E’ vietata qualsiasi manifestazione ludico-sportiva nelle vie e piazze cittadine.

E’ sospesa ogni attività nel palazzetto dello sport di via per Maxena, 28 A. Sono chiusi al pubblico i parchi pubblici ed i cimiteri. E’ sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, è vietato depositare rifiuti fuori dalle abitazioni ed è sospeso lo spazzamento meccanico delle strade.

Nello Spezzino scuole chiuse nelle Cinque Terre e nelle zone limitrofe: in particolare a Riomaggiore, Levanto, Deiva Marina, Vernazza, Monterosso, Framura, Bonassola.ABov