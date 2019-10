A fuoco scantinato a Monterrosso: fiamme spente dai VVF

La squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato e quella del distaccamento volontario di Levanto sono intervenute questa mattina in via Padre Semeria a Monterosso per l’incendio di uno scantinato in un condominio.

Le fiamme sono divampate, per cause ancora di fase di indagine, all’interno di una cantina privata ed in pochi minuti hanno coinvolto tutto il materiale contenuto in essa, sprigionando un denso fumo nero.

Le due squadre VVF si sono subito sincerate che nessuno fosse rimasto bloccato nelle cantine e che non sussistesse alcun pericolo per i condomini degli appartamenti soprastanti e subito dopo hanno attaccato l’incendio dall’interno, avendo la meglio sulle fiamme in pochi minuti.

Le operazioni di bonifica e smassamento sono andate comunque avanti per alcune ore, per dare tempo ai fumi e al calore di disperdersi completamente.

Sul posto anche i Carabinieri ed i Vigili Urbani.