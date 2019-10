Maltempo e allerta | La situazione sulle tratte e i treni cancellati

Il maltempo sta causando qualche disagio per chi viaggia in treno.

Per questo Ferrovie dello Stato consiglia, prima di mettersi in viaggio, di registrarsi al servizio smart caring tramite app Trenitalia per ricevere in tempo reale info sul proprio treno e sulla circolazione ferroviaria. E’ inoltre possibile contattare il Call Center gratuito 800 892 021 e consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it, oltre ai canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it; @lefrecce.

Ci sono ancora disagi a causa del forte maltempo che due giorni fa ha colpito la valle Stura e il basso Piemonte per chi deve usare i treni.

La linea ferroviaria Genova-Ovada è sempre interrotta.

Ecco la situazioni dei treni per oggi 24 ottobre:

Treni cancellati:

R 6051 Acqui Terme (5:20) – Genova Brignole (6:51)

R 6055 Acqui Terme (7:03) – Genova Brignole (8:36)

R 6058 Genova Brignole (11:12) – Acqui Terme (12:39)

Treni parzialmente cancellati:

R 6053 Acqui Terme (6:04) – Genova Brignole (7:37): limitato a Ovada (6:25)

R 6050 Genova Brignole (6:05) – Acqui Terme (7:28): origine da Ovada (7:07)

R 6052 Genova Brignole (7:05) – Acqui Terme (8:35): origine da Ovada (8:10)

R 6057 Acqui Terme (7:40) – Genova Brignole (8:53): limitato a Ovada (7:54)

R 6054 Genova Brignole (9:09) – Acqui Terme (10:35): origine da Ovada (10:14)

R 6059 Acqui Terme (9:17) – Genova Brignole (10:52): limitato a Ovada (9:38)

R 6056 Genova Brignole (10:12) – Acqui Terme (11:39): origine da Ovada (11:18)

R 6061 Acqui Terme (11:17) – Genova Brignole (12:49): limitato a Ovada (11:38)

R 6060 Genova Brignole (12:12) – Acqui Terme (13:39): origine da Ovada (13:18)

R 6063 Acqui Terme (12:17) – Genova Brignole (13:49): limitato a Ovada (12:38)

R 6062 Genova Brignole (13:12) – Acqui Terme (14:39): origine da Ovada (14:18)

R 6065 Acqui Terme (13:17) – Genova Brignole (14:49): limitato a Ovada (13:38)

R 6064 Genova Brignole (14:12) – Acqui Terme (15:39): origine da Ovada (15:19)

R 6067 Acqui Terme (14:17) – Genova Brignole (15:51): limitato a Ovada (14:38)

R 6066 Genova Brignole (16:12) – Acqui Terme (17:39): origine da Ovada (17:18)

R 6069 Acqui Terme (16:17) – Genova Brignole (17:51): limitato a Ovada (16:38)

R 6070 Genova Brignole (18:12) – Acqui Terme (19:39): origine da Ovada (19:19)

R 6068 Genova Brignole (17:13) – Acqui Terme (18:39): origine da Ovada (18:18)

R 6071 Acqui Terme (17:17) – Genova Brignole (18:49): limitato a Ovada (17:38)

R 6073 Acqui Terme (18:17) – Genova Brignole (19:51): limitato a Ovada (18:38)

R 6072 Genova Brignole (19:12) – Acqui Terme (20:39): origine da Ovada (20:18)

R 6074 Genova Brignole (20:35) – Acqui Terme (22:02): origine da Ovada (21:43)

R 6075 Acqui Terme (20:40) – Genova Brignole (22:06): limitato a Ovada (21:00)