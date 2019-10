Empoli-Spezia, prevendita attiva per la sfida del Castellani

Lo Spezia Calcio comunica che la prevendita dei tagliandi per la sfida all’Empoli, gara valida per il Decimo Turno della Serie BKT 2019/2020, in programma alle ore 21:00 di martedì 29 ottobre sul terreno del “Castellani”, sarà attiva fino alle 19:00 di lunedì 28 ottobre sul circuito VivaTicket.

PREZZI*

Curva Sud Ospiti (798 posti)

INTERO: € 15

RIDOTTO: € 10,00 valido per, DONNE, OVER 65 (nati prima del 30 ottobre 1954), UNDER 18 (nati dal 30 ottobre 2001), INVALIDI (con grado di invalidità dal 65% al 99%).

Le persone con invalidità al 100% ed il loro accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) hanno diritto, fino ad esaurimentodei posti riservati, all’ingresso omaggio. (per termini e modalità di consegna dei biglietti si prega di consultare il link https://empolifc.com/accrediti-diversamente-abili/).

E’ consentito anche l’acquisto dei tagliandi tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli Fc, https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

Tagliandi Settore Ospiti non acquistabili nel giorno della gara.

Si ricorda che, come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005 il titolo di accesso emesso avrà il requisito della nominatività e sarà necessario presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. I biglietti acquistati per il settore di curva sud ospiti sono cedibili solamente tra possessori di Fidelity Card.

Punti vendita La Spezia e Provincia clicca qui

– Accesso al settore 4 “Curva Sud Ospiti”: varchi 01-02-03-04-05

– Apertura ingressi stadio “Carlo Castellani”: dalle ore 19:30 salvo differenti comunicazioni.