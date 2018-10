Maltempo, Camera di Commercio: ecco le istruzioni per richieste danni

“Le imprese danneggiate dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre possono compilare il modello AE per le segnalazioni dei danni subiti. Il modello va sempre inviato entro 30 giorni dall’evento allegando copia del documento di identità del legale rappresentante”.

Lo ha comunicato oggi la Camera di Commercio di Genova. Sul sito web si possono scaricare tutte le istruzioni e maggiori informazioni.

“Le modalità di trasmissione sono:

– via posta raccomandata, indirizzata alla Camera di Commercio di Genova, via Garibaldi 4, 16124 Genova

– via PEC all’indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

– per via telematica attraverso la piattaforma webtelemaco.infocamere.it.

– a mano presso lo sportello alluvioni della Camera di Commercio di Genova, via Garibaldi 4, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,45

– a mano presso lo sportello alluvioni della Camera di Commercio a Chiavari, Corso Genova 24, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,45”.

La Camera di Commercio ha inoltre ricordato che “l’eventuale erogazione del contributo è in ogni caso subordinata allo stanziamento di idonei fondi statali, regionali o comunitari”.