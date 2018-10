Strada inghiottita dal mare, Portofino senza gas. Accesso dal Monte o via mare

Strada panoramica tra Santa Margherita Ligure e Portofino inghiottita dal mare. Secondo le prime informazioni di stamane, Portofino è ancora senza gas mentre l’energia elettrica è tornata in quasi tutto il celebre borgo.

Inoltre, è stata aperta la pista sul Monte di Portofino che consente l’accesso ai mezzi di soccorso e il passaggio dei residenti con piccoli mezzi.

Sul posto è stata elitrasportata la squadra di soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco.

In zona, come in tutta la Liguria centrale, permane l’allerta arancione: sono previsti infatti rinforzi di mare e vento e piogge persistenti. I venti sono stati moderati ma per oggi sono previsti in rinforzo. Il moto ondoso è previsto in aumento.