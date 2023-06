Malore per una escursionista a Punta Manara, il soccorso dei VVF

Ieri sera poco dopo le 21, i Vigili del fuoco di Chiavari sono stati allertati per una coppia in difficoltà, in seguito ad una escursione sul promontorio di Punta Manara a Sestri Levante.

Giunti nei pressi di Ciappa Du Lu, la ragazza ha avuto un malore ed ha perso i sensi.

I Vigili del fuoco sono accorsi sia via terra con la squadra di terra ed in personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), sia dal mare per valutare un eventuale recupero via acqua.

Data la posizione si è deciso, insieme al personale del Soccorso Alpino giunto anch’egli sul soccorso, di rientrare via sentiero verso Villa Ginestra a Riva Trigoso, dove li attendevano il medico e l’ambulanza.

Photo Gallery

1 di 6