Carlo Felice, presentata la stagione 2023-2024

Il Teatro Carlo Felice ha presentato la nuova stagione lirica e sinfonica 2023-2024 che si articolerà in nove opere liriche e ventiquattro concerti.

Con una particolare attenzione nella lirica ad opere classiche e conosciute che si alterneranno con un sapiente mix ad altre meno conosciute.

Nel 2024 si celebrerà il centenario della morte di Giacomo Puccini e il Teatro gli dedica due famose opere, Madama Butterfly a gennaio e La bohéme ad aprile, amati capisaldi del repertorio lirico in cui si esprime particolarmente l’affezione dell’autore verso il genere femminile e la sua attenzione verso la sofferenza d’amore.

E proprio l’amore in tutte le sue forme sembra caratterizzare la lirica della stagione che andrà ad aprirsi ad ottobre con “A Midsummer night’s dream “, tratto dall’omonima commedia shakespeariana.

La nuova stagione vede direttori d’orchestra, registi e team creativi, nonchè ospiti di alto profilo cimentarsi nel repertorio lirico: oltre alle opere già citate si vedranno Werther di Massenet, Idomeneo di Mozart, Beatrice di Tenda di Bellini,Il corsaro di Verdi, Edith di Maurizio Fabrizio (dedicata ad Edith Piaf ). Per finire, Il barbiere di Siviglia di Rossini, affidato, come da tradizione in chiusura di stagione, ai solisti dell’Accademia di alto perfezionamento ed inserimento professionale, rinnovata per la sua quarta edizione.

Per la stagione sinfonica tornano protagonisti i cicli sinfonici che spaziano dal tardo barocco, al classico, al romantico, per arrivare al contemporaneo.

Con il ciclo Mozart l’italiano si continuerà ad esplorare il rapporto tra Mozart e la scuola settecentesca italiana, ancora In stile italiano indagherà le influenze che la musica italiana ha avuto all’estero; con Mitteleuropa si apprezzerà il patrimonio dei compositori tedeschi e nordici. In risalto con il ciclo Novecenti i capolavori sinfonici del secolo scorso, con Ritratti americani ci si immergerà nel novecento musicale statunitense.

Sul podio Riccardo Minasi, direttore musicale del teatro, e Donato Renzetti, direttore emerito – che saranno impegnati nel repertorio lirico e sinfonico -, mentre altri direttori di alto livello internazionale si avvicenderanno alla direzione dell’orchestra.

Inoltre il cartellone evidenzia anche due appuntamenti con il Coro dell’Opera Carlo Felice diretto da Claudio Marino Moretti.

A quanto sopra si aggiunge il cartellone di opere, balletti concerti che saranno realizzati presso il Teatro della Gioventù e in tournèe sul territorio regionale con il progetto “Liguria musica”. ELISA PRATO