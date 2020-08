Maghrebino ruba profumi da Douglas e poi ci riprova | Video

Il nordafricano è stato individuato grazie alle telecamere ed preso dalla Polizia Locale

Lunedì scorso, un uomo ha rubato nella profumeria Douglas di via XX Settembre alcuni profumi, per un valore totale di 250 euro.

Sul posto sono intervenuti, su denuncia dei responsabili del negozio, gli agenti del nucleo Reati predatori del I distretto territoriale della polizia locale.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere e sono riusciti a vedere i tratti somatici del responsabile.

Ieri l’uomo, un magrebino, ricercato per furti aggravati commessi alla Spezia, è tornato nello stesso negozio ed è stato riconosciuto dal personale che lo ha disturbato impedendogli di rubare di nuovo e ha allertato gli agenti che hanno intercettato lo straniero in via XX Settembre, quando si era appena allontanato dall’esercizio commerciale.

Il nordafricano è stato fermato e fotosegnalato presso il gabinetto della Polizia locale presso il reparto Giudiziaria. Dall’identificazione sono emersi i reati pregressi e l’ordine di rintraccio.

Così gli agenti del nucleo lo hanno arrestato e denunciato sia per il furto in profumeria commesso lunedì sia per l’inosservanza delle norme sull’immigrazione in quanto irregolare sul territorio nazionale.