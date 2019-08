Lutto nel mondo della politica genovese: è mancato Ugo Signorini

Lutto nel mondo della politica genovese. E’ mancato all’età di 84 anni Ugo Signorini.

Signorini fu un rappresentante della corrente di sinistra della Democrazia Cristiana ed assessore regionale all’Urbanistica dal 1986 al 1990.

Per primo spinse per la dismissione dei processi produttivi più inquinanti dell’Ilva di Cornigliano, con una delicata mediazione con i sindacati per mantenere i livelli occupazionali degli stabilimenti.

Diverse le reazioni del mondo politico.

Gianni Plinio,ha dichiarato: “E’ una grande perdita. Con Ugo se ne va un grande signore della politica ed un grande galantuomo. Ricordo i tanti confronti in occasione delle prime elezioni dirette per il Sindaco di Genova nel 1993 in cui eravamo entrambi in lizza:avversari si ma sempre leali”.