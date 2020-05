L’Università di Genova e il Virtual Career Day

L’Università di Genova organizza per il 13 maggio un Virtual Career Day del Dipartimento di Economia

Le attività di orientamento in uscita del Dipartimento e le attività di recruitment delle aziende non si fermano in questo periodo di crisi: #UniGenonsiferma.

Grazie a questo evento, i nostri studenti, laureandi e laureati potranno conoscere le opportunità professionali (tirocini, stage, lavoro) offerte dalle imprese partecipanti. Il personale del recruitment delle imprese partecipanti potrà incontrare virtualmente i nostri studenti, svolgendo colloqui personali, utili a fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro” spiega il prof. Alberto Quagli, direttore del Dipartimento di Economia, che promuove l’evento.

Il Career Day si terrà il 13 maggio dalle 9.30 circa fino al pomeriggio. Ogni azienda ha comunicato i propri strumenti telematici con cui effettuare presentazioni e dialogare con i singoli studenti. Il Career Day è rivolto agli studenti, ai laureandi e ai neolaureati, dei corsi di laurea Triennali e Magistrali. Accedendo alla apposita pagina Aulaweb gli studenti hanno la possibilità di consultare questi profili in anticipo e mirare l’invio del curriculum.

“Il Virtual Career Day del 13 maggio ha incontrato l’interesse di primarie aziende appartenenti a diversi settori produttivi importanti e strategici per l’economia del territorio e nazionale. Si tratta di un segnale molto importante e positivo che fa comprendere come da parte di tutti ci sia voglia di riprendere le attività, naturalmente in sicurezza.

Si pensi a DUFERCO Energia, REGINA BROKER e BANCA CARIGE. Nell’ambito delle filiere alimentari, COOP Liguria, ARCAPLANET e NFC (NatFoodConsultant) offrono progetti specifici per nuove e giovani risorse. Oltre a queste aziende, si segnala la partecipazione di una start up innovativa (FUTUREDATA), di imprese di consulenza e revisione (BFpartners; BDO; EY; PWC; STlex; PFK) e di servizi per il recruitment/lavoro (UMANA) con le quali il nostro Dipartimento ha un rapporto molto stretto.” sottolinea la prof. Lara Penco, responsabile dell’organizzazione del Career Day DIEC.