Perin e Audero con Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti Onlus

Dopo i Capitani, i Portieri. Prosegue il derby benefico di Stelle nello Sport: all’asta per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus, le maglie ufficiali autografate di Audero e Perin.

Settimana speciale per i tifosi di Genoa e Sampdoria: da un lato potranno aggiudicarsi il cimelio dei propri beniamini, angeli custodi dei pali delle porte rossoblucerchiate, e dall’altro sostenere la Onlus del professor Franco Henriquet in un momento particolarmente impegnativo e delicato sul fronte sanitario. Co i due numeri 1 rossoblucerchiati ci sono anche Marchizza dello Spezia e Paolucci dell’Entella.

L’Asta benefica delle Stelle è online all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport

Emil Audero e Mattia Perin: due portieri in grado di garantire affidabilità ai rispettivi reparti arretrati e allo stesso tempo entusiasmare il pubblico con parate di caratura spettacolare. Audero è blucerchiato dal 2018, Perin dal 2008 eccezion fatta per le parentesi di Padova e Pescara e per il passaggio, due stagioni fa, alla Juventus, attualmente proprietaria del suo cartellino.

Riccardo Marchizza, cresciuto nelle giovanili della Roma, è il rinforzo scelto per la difesa dallo Spezia nell’estate 2019. Arriva in prestito dal Sassuolo. Andrea Paolucci, pedina importante nella stagione del ritorno in serie B, è uomo di riferimento per il centrocampo della Virtus Entella.

Per questi 4 cimeli, si potranno effettuare i propri rilanci sino a mercoledì 14 maggio prossimo.