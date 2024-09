Lunedì 12 settembre alle ore 17 presso il Museo Diocesano di Genova (Via T. Reggio, 20r) riprendono gli incontri SAN PAOLO

Lunedì 12 settembre alle ore 17 presso il Museo Diocesano di Genova.Con la presentazione dell’ultimo libro di Maria Grazia Marion Corradi

L’AIRONE E IL BASILISCO

un romanzo avvincente che ci immerge nell’epoca del Medioevo, dando vita ad una vicenda che unisce sapientemente la grande storia con la piccola storia. L’amanuense Primo dovrà miniare il testo della “Commedia” di Dante per farne dono al Papa in Avignone e l’erudito Zaccaria dovrà tradurre in latino il diario di viaggio del veneziano Marco Polo dono per l’abate di Bobbio.

È il 1317 quando Pietro, un giovane converso dell’abbazia genovese di Monte Peraldo, per svolgere questi incarichi delicatissimi, guida i due confratelli a Bobbio e a Sarzana. Tra litanie latine e scongiuri della povera gente, Pietro conclude il suo viaggio a Genova superando tutte le prove, e noi con lui.

Con l’Autrice dialogherà Antonio Musarra, professore di storia medievale (Sapienza Università di Roma)

Modererà la giornalista Sara Tagliente

Saluto di benvenuto di Enrico Vassallo, presidente Fondazione San Lorenzo impresa sociale