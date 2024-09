Pini di Brignole, presentato alla Consulta del Verde progetto di reimpianto delle alberature

Avvio dei lavori a novembre e chiusura entro Natale

Questa mattina, al 24° piano del Matitone, alla presenza dell’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, si è riunita la Consulta del Verde del Comune di Genova. Questo organo consultivo, composto da rappresentanti di associazioni, ordini professionali, collegi ed enti interessati al verde pubblico, ha discusso la proposta progettuale per il reimpianto delle alberature di Brignole.

La proposta riguarda il reimpianto degli alberi in via Thaon di Revel ed è stata esaminata insieme ai tecnici delegati delle associazioni, ordini professionali, collegi ed enti. Il progetto, presentato ieri al Tavolo Tecnico del Verde da Aster e dal Settore Verde del Comune, prevede il reimpianto di 15 alberi, tra cui 14 pini domestici e 1 pino di Aleppo, dopo che lo scorso agosto sono stati abbattuti per motivi di sicurezza.

Dettagli del progetto di reimpianto

Durante la riunione, Aster ha fornito alcuni dettagli sulla proposta progettuale, che seguirà l’iter di approvazione previsto dagli enti coinvolti, tra cui la Sovrintendenza. Nelle aree interessate dall’intervento verranno piantati alberi della stessa specie e in ugual numero, mantenendo l’equilibrio del patrimonio arboreo.

La decisione di ripiantare pini domestici è stata attentamente valutata dai tecnici, considerando i potenziali danni che le radici possono causare alla pavimentazione. Tuttavia, è stato deciso di preservare la continuità paesaggistica dell’area. Per evitare danni futuri alle piante presenti, il reimpianto sarà spostato verso l’aiuola a nord.

I nuovi alberi verranno piantati a una distanza minima di oltre 4 metri, permettendo uno sviluppo armonioso delle radici e delle chiome. Le nuove piante saranno giovani e con una circonferenza del tronco non inferiore a 18-20 cm, per garantire un buon attecchimento nel terreno cittadino.

Tempistiche e obiettivi del progetto

I lavori di reimpianto sono previsti per novembre, con l’obiettivo di concluderli entro Natale. Durante l’incontro è emersa anche la necessità di sviluppare un progetto di riqualificazione dell’intera area dei Giardini di Piazza Verdi, che attualmente è soggetta a interferenze causate da altri cantieri cittadini.

“Sono soddisfatto del lavoro svolto dagli uffici del verde e da Aster – ha dichiarato l’assessore Mauro Avvenente –. Il progetto dovrà essere sottoposto alla Sovrintendenza, ma ho fiducia che i lavori possano iniziare a metà novembre e concludersi prima di Natale. L’obiettivo è vedere i nuovi alberi piantati entro la fine dell’anno.”