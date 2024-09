“Lady Chatterley a Spotorno” – visita guidata Domenica 15 alle 16,30

“Lady Chatterley a Spotorno” – visita guidata Domenica 15 Settembre alle 16,30 un romanzo che ha segnato un’epoca

L’amante di Lady Chatterley”, uno scandalo che ne fece il libro più “difficile” del suo tempo. Molti conoscono la breve ed intensa vita dello scrittore inglese D. H. Lawrence, ma pochi sanno che nel territorio ligure scoppiò quella passione travolgente che ispirò la stesura del romanzo stesso.

Proprio a Spotorno, al bellissimo Hotel Miramare, soggiornarono nel 1925 il già famoso autore Lawrence con la moglie Frieda Von Richthofen (cugina del famoso Barone Rosso, asso della Prima Guerra Mondiale).

Nella località, già scelta in quegli anni dai facoltosi turisti stranieri, Frieda conobbe colui che sarebbe divenuto il suo terzo marito, alla morte prematura di Lawrence. Per scoprire insieme i luoghi che li ospitarono, le creuze che videro i loro amori e le loro infedeltà, siete invitati a partecipare alla visita guidata teatralizzata che si terrà a Spotorno DOMENICA 15 SETTEMBRE H 16,30, con partenza dall’Hotel Miramare.

Accompagnati dalla Guida Turistica Elena Vergnano, scoprirete angoli suggestivi della cittadina spotornese, ripercorrendo la storia umana e letteraria dello scrittore e della moglie, con i dialoghi in presa diretta della “bella Frieda” che sarà accanto ai visitatori per narrare in “prima persona” la sua vicenda d’amore (impersonata dalla storica Maria Rosa Marsilio, che già interpreta la “Marchesa di Noli” in costume d’epoca).

Organizzata da “Le Guide del Golfo”, dall’Agenzia Viaggi La Baia del Sole, con la collaborazione dell’Hotel Miramare, l’evento rientra tra le attività promosse da Il Golfo dell’Isola, per offrire ai propri turisti un ventaglio di proposte uniche e speciali.

Al termine della visita guidata del 15 SETTEMBRE, i partecipanti saranno accolti nell’incantevole giardino dell’Hotel Miramare, per apprezzare un ottimo aperitivo, gustando lo spumante “Lady Chatterley” (prodotto dalla Cantina Sancio di Spotorno) e la rinomata focaccia locale, sapientemente accolti da Sara Conterno e Luciano Balbi gestori della struttura. Il costo della visita guidata con aperitivo è di euro 25. Indossare scarpe adatte per terreni misti.

Questo è soltanto uno dei molti appuntamenti che Il Golfo dell’Isola propone quest’anno.

Un ricco calendario per i turisti che visiteranno il territorio. (Che comprenderà, inoltre, altre attività scontate per i possessori di Tourist Card, (rilasciata a coloro che risiedono nelle strutture ricettive dei Comuni del Golfo) www.ilgolfodell’isola.it

