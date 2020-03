Lunaria Teatro: Creatura di sabbia rinviata maggio e aprile

Dalla direzione del Teatro Lunaria ci comunicano che sono costretti a rimandare lo spettacolo “Creatura di sabbia” inizialmente programmato domenica 8 marzo all’Auditorium San Francesco di Chiavari! Si scusano per il disaggio.

La nuova data è prevista per giovedì 7 maggio ore 21. Per aiutarvi ad aspettare, vi mandiamo una nuova foto di questo spettacolo non andato in scena! Prossimo appuntamento a Chiavari con le Donne di Spoon River sabato 4 aprile.

Raffaella Azim in “Creatura di Sabbia” dai romanzi Creatura di sabbia e Notte fatale di Tahar Ben Jello è prevista per un giovedì 7 maggio 2020 Auditorium San Francesco di Chiavari con la regia Daniela Ardini adattamento Daniela Ardini e Raffaella Azim con Raffaella Azim e con Beatrice Rossi Francesco Adamo Produzione Lunaria Teatro

Narrata come una favola, la storia di una ragazza costretta dal padre a fingersi uomo in mancanza di altri eredi, apre una finestra sul mondo arabo e la condizione femminile. Nell’adattatamento scenico originale, Creatura di sabbia racconta di una fanciulla costretta a vivere in un corpo non suo: Mohamed/Zahra, cresciuta come uomo dal padre dopo la nascita di sette figlie femmine.

Per conservare il patrimonio famigliare, assumendo il ruolo di capofamiglia, Mohamed accetta un matrimonio con la cugina, figlia dello zio al quale, per la legge coranica, sarebbe andata la parte principale dell’eredità. Dalla notte fatale in cui il padre muore, la fanciulla nascosta in un altro corpo, lentamente, si riappropria della sua identità:

Attraversando vicende estreme che la portano ad essere esibita come un fenomeno da baraccone, a subire violenza, a costruire un rapporto d’amore con un cieco, a diventare un’assassina e infine una Santa, la Santa delle sabbie…Con la regia di Daniela Ardini, la Creatura di sabbia lieve e affascinante, è interpretata da una sensibile Raffaella Azim, già protagonista con registi come Franco Parenti, Giancarlo Sbragia, Luca Ronconi, Lina Wertmuller, Gabriele Lavia e Carlo Cecchi. ABov