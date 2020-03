Regionali 2020: sindaca Savona non si candida, declinata offerta capolista per FI

Niente candidatura alle prossime regionali per la sindaca di Savona, Ilaria Caprioglio. Il primo cittadino ringrazia ma declina l’offerta avanzata da Forza Italia di guidare la lista azzurra nel collegio savonese.

Lo ha riferito oggi l’agenzia Dire.

“Desidero ringraziare pubblicamente Forza Italia -. ha spiegato la sindaca Caprioglio – per avermi offerto la candidatura a capolista alle elezioni regionali.

Offerta che, tuttavia, ho rifiutato in quanto non ritengo corretto lasciare anzitempo l’amministrazione di Savona.

Questo e’ il compito che mi sono assunta nel giugno del 2016 e che portero’ a termine con impegno immutato fino all’ultimo giorno del mio mandato”.

Per Caprioglio, in passato, si era parlato anche del possibile inserimento nel listino del presidente, che le avrebbe garantito l’elezione in Consiglio regionale senza dover passare dalla lotta delle preferenze, in caso di vittoria del centrodestra.

La presenza di Caprioglio nel listino, data la sua vicinanza a Claudio Scajola, avrebbe anche simboleggiato una piena unita’ del centrodestra regionale, nonostante i rapporti politici non proprio idilliaci tra “u ministru” e il governatore Giovanni Toti.

Il posto nel listino dedicato a Forza Italia dovrebbe, dunque, rimanere saldo nelle mani del consigliere regionale e segretario di presidenza uscente, Claudio Muzio.

Per un’amministratrice che va, un’amministratrice che viene. Gli azzurri, infatti, dovrebbero aver arruolato l’ex assessora al Personale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi.

L’annuncio di una sua presenza nella lista del collegio del capoluogo ligure per le prossime regionali e’ data per imminente in ambienti vicini a Forza Italia.